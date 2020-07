Inter, Marotta: "Conte è arrabbiato, Lautaro in un momento involutivo per le tante voci"

"Rimane la grande amarezza, la grande delusione per non aver ottenuto tre punti anche alla luce di quella che è stata un'ottima prestazione nella parte iniziale della gara soprattutto per gli episodi, vedi il rigore che avrebbe potuto portarci sul 2-0". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta il giorno dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Bologna. "Nel dopo partita ci siamo fermati tutti noi dirigenti con Conte per fare una disamina del momento, ma soprattutto per esprimere la nostra amarezza, il nostro sconforto, il disappunto per una vittoria che poteva essere alla portata - ha proseguito - Conte da oggi ha cominciato a pensare a giovedì, sicuramente è molto arrabbiato. La sua critica serve a ottenere molto di più da tutti". Su Lautaro: "Parliamo di un ragazzo di 23 anni. Può essere in un momento involutivo per tutte le continue voci che lo condizionano. Deve ritrovare serenità. L'Inter non vuole mai vendere i suoi giocatori più importanti".