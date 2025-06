Inter, lunedì primo giorno di Chivu da allenatore: come vice il preferito è Walter Samuel

Lunedì è la giornata dell'ufficialità di Cristian Chivu come allenatore dell'Inter. Il tecnico rumeno sarà in mattinata a Parma per risolvere il suo rapporto con il Club emiliano dopo di che se le tempistiche saranno rispettate nel pomeriggio sarà ad Appiano per dirigere il primo allenamento in nerazzurro con i giocatori non convocati con le rispettive nazionali. Questi ultimi si aggregheranno al gruppo tra martedì e mercoledì, giorno prefissato per la partenza per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Come già detto ieri, è sostanzialmente definito, tranne un unico tassello, anche lo staff che affiancherà Chivu. Con lui ci sarà Angelo Palombo (ex Samp e, per una brevissima parentesi, anche ex Inter), resta nello staff l'ex tattico di Inzaghi Mario Cecchi che fungerà da ponte tra passato e presente e pure Gianluca Spinelli come preparatore dei portieri. Per la preparazione atletica, torna invece Stefano Rapetti, già nello staff di Mourinho all’Inter e poi alla Roma e al Fenerbahce: deve solo sciogliere il rapporto lavorativo con il club turco. Non ancora definito invece il "secondo" di Chivu. In queste ore sono in corso valutazioni: non sarà Antonio Gagliardi, nella rosa dei candidati c'è Giovanni Martusciello, già collaboratore di Sarri e Spalletti. Tra i profili sondati e molto apprezzati dall'Inter c'è Walter Samuel che però, nel caso, dovrà prima liberarsi dagli impegni presi con l'Argentina.