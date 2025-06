"Dalla cima del mondo all’inferno!": un abbonato Inter scrive a Sportmediaset dopo la scelta Chivu

La decisione della dirigenza dell'Inter di puntare su Cristian Chivu per sostituire Simone Inzaghi dopo l'impossibilità di arrivare al tecnico del Como Cesc Fabregas, che rappresentava la prima scelta per la panchina, ha lasciato perplessi tanti sostenitori nerazzurri, scatenati sui social. A questo proposito riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore di Sportmediaset.it, Abbonato settore 159, fila 17, posto 14, che dà le motivazioni per il suo 'no' alla strada scelta dal club.



Cara Inter,

scrivo da tifoso, ma anche da osservatore di dinamiche che vanno oltre il campo. La recente decisione del tuo Presidente di affidare la guida tecnica a Cristian Chivu merita una riflessione seria. Non tanto sul piano tecnico - che rispetto e sul quale Marotta ha certamente competenza maggiore della mia - ma su quello gestionale e umano, dove, al contrario, ritengo di poter dire la mia.