Inter, Lukaku: "Sul 3-2 abbiamo rischiato ma non va bene essere sempre negativi: stiamo crescendo"

L'eroe della serata tedesca dell'Inter, una volta in più, è Romelu Lukaku che con una decisiva doppietta ha permesso ai nerazzurri di battere il Borussia Moenchengladbach: "Stiamo crescendo ma quando sei sul 3-1 la partita deve essere chiusa. Invece abbiamo preso il secondo gol e siamo stati fortunati sul possibile 3-3". L'attaccante belga dopo il bastone usa anche la carota: "Non possiamo essere sempre negativi, abbiamo tanti giocatori giovani, me compreso, e speriamo che questo successo dia forza alla squadra in vista del futuro".