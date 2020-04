Inter, Lukaku: "Il miglior discorso motivazionale di sempre? Quello di Conte nel derby"

IL RACCONTO

Il primo gol messo a segno contro il Lecce, il secondo realizzato nella partita con il Genoa, il feeling con Lautaro e soprattutto quello con Conte. E poi ancora, il discorso motivazionale più bello e decisivo mai ascoltato in carriera, quello del tecnico nerazzurro negli spogliatoi durante l'intervallo del derby, con il Milan avanti di due gol. Romelu Lukaku, simbolo dell'Inter contiana, rivive in una chat coi tifosi la sua stagione nerazzurra, raccontando di sè, della sua voglia di tornare a giocare ma della cautela necessaria in questo momento tanto delicato: "Il miglior momento vissuto sin qui è coinciso con il primo gol in nerazzurro (al Lecce appunto, ndr) perché quello è stato l'inizio di tutto".

Pochi dubbi, dunque, per il gigante belga, anche se da lì in poi sono arrivati altri momenti sicuramente esaltanti: "Giocare a San Siro è grandioso". Stadio in cui ha segnato reti pesantissime: "La più bella è la seconda contro il Genoa, lì ho fatto vedere un po' di tecnica". E il derby? Due volte ha incontrato il Milan e e due volte ha messo la firma sul successo dell'Inter: "Quando eravamo sotto 2-0 contro il Milan, Conte ci ha fatto un grande discorso motivazionale. Non ha urlato per niente, ci ha detto cosa fare e dove trovare spazio, noi abbiamo fatto il resto”.

Una lunga conversazione in cui c'è spazio anche per i ricordi dei tempi all'Anderlecht, all'Everton, allo United, per digressioni personali ("Quante lingue parlo? Sette!"), per dei pensieri rivolti all'amico Lautaro ("Un feeling nato attraverso la comunicazione, chiave di tutto") e per uno sguardo infine rivolto al futuro immediato: "Sto bene, quando dovremo tornare in campo saremo pronti. Ma ora restiamo al sicuro".