Inter, Lukaku e Lautaro rientrano a Milano: si ricompone la LuLa

Oggi è una giornata importante per l'attacco dell'Inter: almeno a livello "virtuale" si ricompone la LuLa, la coppia che ha messo insieme 104 gol e 35 assist in due stagioni. Romelu Lukaku, infatti, rientrerà in serata a Milano dalle vacanze (di duro lavoro, osservando le testimonianze social del belga) e pure Lautaro Martinez farà lo stesso, anche se dall'Argentina. Venerdì sono attesi ad Appiano Gentile per il primo allenamento insieme dai tempi della cessione di Big Rom al Chelsea, un momento molto atteso dai tifosi nerazzurri così come dagli attaccanti visto che il rapporto tra i due va ben oltre il campo fino a sfociare nell'amicizia.

© Getty Images