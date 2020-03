Inter: Lukaku dona 100mila euro all'ospedale San Raffaele

L'ANNUNCIO

Romelu Lukaku si aggiunge alla lunga lista di calciatori che sono scesi personalmente in campo per aiutare economicamente strutture ospedaliere in Italia per l’emergenza Coronavirus. Attraverso il profilo Twitter ufficiale dell'Inter, l'attaccante belga ha annunciato di aver donato 100mila euro all'Ospedale San Raffaele di Milano e ha invitato i tifosi che possono a dare il proprio contributo.

“In questo momento delicato dobbiamo restare uniti e restare a casa. L’Italia è un paese che incredibile che ha fatto tante cose buone per me e la mia famiglia. Per questo io voglio aiutare questo paese e fare una donazione di 100mila euro all’ospedale di San Raffaele. Sarà molto positivo se anche voi potrete aiutare molta gente e molti ospedale. Stiamo tutti uniti”, l'appello dell'attaccante belga.

IL TWEET DI LUKAKU



