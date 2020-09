Inter, Lukaku contro Fifa 21: "Che mer.. è questa?"

Il gigante buono ha perso le staffe. Non per un brutto intervento di un avversario, ma per colpa di Fifa 21. Il celebre videogioco, infatti, gli ha assegnato una valutazione complessiva di 85, un valore che Romelu Lukaku ritiene troppo basso dopo la sua esaltante stagione con l'Inter. "Siamo onesti, Fifa sbaglia le valutazioni in modo che noi giocatori iniziamo a lamentarci del gioco e, così facendo, gli facciamo pubblicità. So quello che faccio, non voglio far parte di questa mer.." lo sfogo su Twitter.