Inter, le parole di Spalletti su Icardi: tutto è cambiato in quattro giorni

02/04/2019

Luciano Spalletti ha nuovamente convocato Mauro Icardi, il caso riguardante l'attaccante argentino sembra essersi chiuso alla vigilia del match contro il Genoa. Una posizione che ha quasi dell'incredibile considerando che sabato, quattro giorni fa, il tecnico dell'Inter diceva "non è ancora pronto, anche per tutto quello che è successo in questo periodo" e dopo la Lazio era andato pure oltre: "Una situazione umiliante, io devo infondere credibilità nello spogliatoio. In passato si è perso anche con Icardi". Ecco le tre conferenze in sequenza.