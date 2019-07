Inter, Lazaro: "Conte fa lavorare duramente, si sente nelle gambe"

09/07/2019

"Sono molto felice di essere qui e di aver iniziato questa nuova avventura - ha proseguito Lazaro ai microfoni di Inter TV - Tutti i compagni sono fantastici, c'è una grande atmosfera e abbiamo voglia di lavorare duramente. Sto bene, sta andando tutto alla grande". Domenica primo appuntamento contro il Lugano: "Sarà speciale indossare per la prima volta la maglia dell'Inter: non vedo l'ora di scendere in campo", ha concluso l'esterno austriaco proveniente dall'Hertha.