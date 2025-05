Inter, Lautaro verso il recupero per il Barcellona: ma con che minutaggio?

Quando e per quanto tempo? Oggi il provino decisivo decreterà ovviamente la convocazione di Lautaro - in questi casi sempre meglio non sbilanciarsi al 100% - e se potrà addirittura partire titolare, dopo la paura di non poter giocare la semifinale di ritorno. I mancati allenamenti col gruppo di questi giorni non sono di certo un problema per il capitano, ingranaggio fondamentale di un meccanismo che conosce benissimo, lo stato di forma e l'autonomia sono secondari a quattro (o cinque...) partite dalla fine della stagione. Se invece fosse arma da gara in corso toccherebbe a Taremi partire dal primo minuto. Ma per Inzaghi la consapevolezza di potersi girare, guardare la propria panchina e vedere la faccia del Toro pronto a entrare in campo farà comunque tutta la differenza del mondo.