Inter, Lautaro torna negativo al Covid

VERSO JUVE-INTER

Tampone negativo per l'attaccante argentino, che si è già allenato con il resto del gruppo

Lautaro Martinez, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 21 marzo, è tornato negativo e si è allenato ad Appiano Gentile con il resto del gruppo di Simone Inzaghi che sta preparando la trasferta sul campo della Juventus. L'attaccante argentino dell'Inter era stato costretto a rinunciare alla convocazione della nazionale argentina per le ultime sfide di qualificazione al Mondiale 2022.

IL COMUNICATO

"FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale. Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".