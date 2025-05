Inter, Lautaro: "Orgoglioso di questa squadra, le finali si giocano al massimo e lo faremo"

Capitan Lautaro Martinez carica l'Inter in vista della finale di Champions League contro il Psg. Poche ore dividono i nerazzurri dal capitolo finale della competizione a Monaco di Baviera, 90' (o più) che gli uomini di Inzaghi affronteranno al massimo per cercare di riportare il trofeo in Italia dopo 15 anni: "Sono molto orgoglioso di questa squadra, ci siamo guadagnati il rispetto di tutti. È importante essere arrivati a questo livello: ora vogliamo affrontare al meglio questa partita che è importantissima, godercela e dare tutto- ha detto il 10 nerazzurro in esclusiva al Matchday Programme per la finale-. La finale la viviamo con intensità, ci siamo preparati al meglio perché questa è la partita più importante della stagione. Dobbiamo essere tranquilli e bravi a curare ogni dettaglio per essere pronti a fare una grandissima gara contro una squadra molto forte".