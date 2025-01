Inter, la forza dei dati contro l'acritico disfattismo: Marotta dà la scossa alla squadra

L'Inter, con due partite in meno giocate, è a quattro punti dal Napoli capolista. Ne ha disputate una in meno rispetto all'Atalanta ed è sotto ai bergamaschi di una sola lunghezza. Ha otto punti in più della Juve che è scesa in campo 18 volte contro le 17 dei nerazzurri e a parità di match ne ha addirittura 13 in più del Milan. E' prima in fatto di gol realizzati (45), seconda a pari merito con la Juve per quelli incassati (15) e ha la migliore differenza reti. In Champions è al sesto posto in classifica, quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, sette gol fatti e uno solo subito: altri tre punti contro lo Sparta Praga avvicinerebbero di molto il passaggio diretto agli ottavi con il successivo match-point casalingo da giocarsi contro il Monaco. Più in generale in stagione i nerazzurri hanno sin qui disputato 26 partite, ne hanno vinte 18, pareggiate 5, perse 3, con una media punti di 2,27, 58 gol fatti (2,23 per partita) e 19 gol subiti (0,73 per partita).