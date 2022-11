Inter, la fiducia di Marotta: "Rinnovo Skriniar? Spero entro il 13 novembre"

QUI INTER

L'ad nerazzurro: "Sono ottimista, ci sono sentori positivi"

© Getty Images C'è grande fiducia in casa Inter per il rinnovo di Milan Skriniar. Ad esternarla pubblicamente Beppe Marotta da Monaco: "Sono molto ottimista che si possa arrivare alla conclusione positiva della trattativa entro il 13 novembre, ultima partita del campionato prima della sosta per il Mondiale". L'ad nerazzurro ha fissato la dead line: "Ci sono i sentori e i presupposti positivi per dire questo". Elogi continui al difensore centrale in scadenza a giugno: "Il suo valore è superlativo in campo e fuori dal campo".

Sulla situazione Lukaku - "Sì, ha avuto questa ricaduta imprevista. Ma questa casistica è ricorrente in tanti club. C'è pressione agonistica per il calendario, è una stagione anomala e tanti sono intenzionati a partecipare alla manifestazione più importante del mondo, ossia il Mondiale, quindi è normale che si abbiano difficoltà nel recupero di certi giocatori. Questi incidenti di percorso si verificano".

Sui rapporti con la tifoseria - "Il mondo Inter è costellato da un insieme di tifosi appassionati, con fede per questi colori, e sono la maggioranza. Ieri abbiamo rilasciato un comunicato molto esplicito, io posso aggiungere che l'Inter da sempre combatte la violenza, fisica e verbale. E' un po' come il VAR, che non debella tutti gli errori dell'arbitro. Anche qui non si riescono a risolvere tutti i problemi. Con il dialogo si possa arrivare a far capire che il calcio sia un forte fenomeno di aggregazione sociale, che è la sua essenza".

Su Gosens - "È un nazionale tedesco, si sta inserendo piano piano nei meccanismi. Non dobbiamo avere fretta anche se il suo è un ruolo importante. Siamo fiduciosi che possa entrare sempre più nel gioco della squadra".