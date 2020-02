Inter, Conte: "Niente ansie, pensiamo solo a noi"

VERSO INTER-SAMPDORIA

Dopo la sconfitta con la Lazio e la vittoria in Europa League col Ludogorets, l'Inter si ritufffa nel campionato. Di fronte ai nerazzurri ci sarà la Samp e Antonio Conte indica la via da seguire per continuare a restare in corsa per lo scudetto. "Pensiamo solo a noi e a cercare di migliorare partita per partita - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Il nostro percorso, come nella vita, è fatto anche di cadute. L'importante è avere la forza di guardare avanti senza farsi prendere da ansie particolari".

LA CONFERENZA STAMPA DI ANTONIO CONTE

Ostacolo Samp

"Affrontiamo una squadra in salute, nonostante l'ultima sconfitta. E' una squadra viva e ha un allenatore di grande esperienza come Ranieri. In rosa hanno dei giocatori di buona qualità e gente d'esperienza come Quagliarella. Dovremo fare grande attenzione. Sarà una gara in cui dobbiamo cercare di ottenere i tre punti"



Poco tempo per preparare le gare

"Giocando giovedì sera in Europa, diventa difficile preparare le partite in un giorno solo. Per cambiare strategie non c'è molto tempo, ma dobbiamo abituarci. I cali di intensità? Noi siamo preparati per giocare a ritmi alti tutto il match, ma a volte dipende anche dagli avversari"

Emergenza coronavirus

"Non dobbiamo creare allarmismi. Dobbiamo essere comunque attenti e ci sono le autorità sanitarie che si stanno occupando della situazione. Faremo quello che ci dicono di fare"

Lautaro

"E' serio e concentrato, le voci di mercato non lo distraggono. Sta facendo bene e deve continuare su questa strada. Ha margini di crescita notevoli e ha solo 22 anni. Rispetto all'anno scorso è già cresciuto in maniera notevole. Si impegna, lavora e sono contento di averlo a disposizione"

La corsa scudetto

"Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Dobbiamo cercare di migliorare pensando partita per partita. Oltre a Juve, Lazio e noi c'è anche una meravigliosa Atalanta che è diventata ormai una realtà del nostro calcio. Dobbiamo continuare nel nostro percorso. A volte ci sono ostacoli e cadute, come nella vita. L'importante però è avere la forza di guardare avanti senza farsi prendere da ansie particolari. Stiamo costruendo qualcosa"

Brozovic, Bastoni e la formazione

"Sia Brozo che Bastoni hanno preso parte all'allenamento ieri e oggi vedremo se entrambi hanno recuperato. Verificate le condizioni poi cercherò di fare le scelte giuste"

Soluzioni tattiche alternative

"Non so. Dipende dalle garanzie che il cambiamento di sistema può dare e dall'avversario. In alcune partite dove c'è più facilità di gioco c'è la possibilità di iniziare a provare qualcosa di diverso. Ma non va dimenticato che occorre prima provare tutto sia in fase difensiva che offensiva. Servono equilibri e vedremo se avremo il tempo necessario per attuare qualche situazione nuova"