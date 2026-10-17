Inter, Kolarov: "I ragazzi ci credono, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno"

Cristian Chivu è rimasto senza voce, nel dopo partita di Bologna-Inter a parlare è il suo vice Kolarov: "L'approccio non è stato sbagliatissimo, c'era anche un avversario più fresco di noi. Il Bologna ha fatto un ottimo primo tempo e noi abbiamo subìto la loro aggressività. Poi i ragazzi ci credono e nella ripresa hanno dominato in lungo e in largo". E ancora: "In Champions si va più veloce, cerchiamo sempre di essere aggressivi soprattutto in Europa, sulle verticalizzazioni e sulle seconde palle. Stiamo avendo qualche problema, ma siamo consapevoli della nostra forza e siamo ancora in tempo a recuperare i punti persi per strada - ha detto a Dazn - La nostra forza è il gruppo e la qualità dei giocatori, noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Carlos Augusto? Io lo vedo tutti i giorni, non ha mai sbagliato un allenamento, è molto importante per noi, dà un grande contributo. Non avevamo nessun bisogno di prove".