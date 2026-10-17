Serie A, Bologna-Inter 1-3: tris nerazzurro in rimonta, Chivu sorride

La 7a giornata consegna un'altra vittoria all'Inter, che riesce a rimontare il Bologna dopo una nuova partenza-shock e la spunta per 3-1. I nerazzurri non approcciano il match nel migliore dei modi, con l'assenza di Lautaro che si fa sentire e il Bologna che ne approfitta. Piccoli (ko alla mezz'ora per infortunio) sfiora la rete dopo soli diciotto secondi, Barella risponde e non trova la porta, mentre Luis Henrique delude nuovamente sulla destra. Al 18' la gara si sblocca ed è il Bologna a segnare: siluro di Pobega, Martinez non riesce a evitare il gol con un posizionamento tutt'altro che perfetto. Il gol subito risveglia l'Inter che, dopo aver rischiato sulle folate di Cambiaghi e Bernardeschi, si butta a capofitto in attacco. Le ripartenze rossoblù sono pericolose, con la traversa di Pobega, ma al 44' ecco il pari: Barella crossa e pesca Thuram, che sigla l'1-1 di testa. Nel recupero Skorupski evita il vantaggio di Pio Esposito e i ritmi sono più bassi nella ripresa, nonostante i cambi.



La mossa decisiva di Chivu si chiama Carlos Augusto, che entra al 69' e firma il sorpasso un minuto dopo: l'Inter, che aveva sfiorato la rete con Sucic in precedenza, va così sul 2-1 grazie al tocco sottomisura del brasiliano. Chivu si copre con Bonny unica punta e Mkhitaryan a supporto, e i suoi sono letali: l'ex Parma si vede annullare un gol all'80', ma chiude la gara tre minuti dopo con un tocco vincente da due passi. Carlos Augusto è nuovamente importante con l'assist e l'Inter vince 3-1, in rimonta, contro un Bologna coraggioso. I nerazzurri sfatano, questa volta, il tabù rossoblù e volano a 19 punti: è +3 momentaneo sulla Lazio, che sfiderà la Juventus. Il Bologna, invece, si ferma a quota 5 punti.