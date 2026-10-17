Serie A, Bologna-Inter 1-3: tris nerazzurro in rimonta, Chivu sorride

© Getty Images
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La 7a giornata consegna un'altra vittoria all'Inter, che riesce a rimontare il Bologna dopo una nuova partenza-shock e la spunta per 3-1. I nerazzurri non approcciano il match nel migliore dei modi, con l'assenza di Lautaro che si fa sentire e il Bologna che ne approfitta. Piccoli (ko alla mezz'ora per infortunio) sfiora la rete dopo soli diciotto secondi, Barella risponde e non trova la porta, mentre Luis Henrique delude nuovamente sulla destra. Al 18' la gara si sblocca ed è il Bologna a segnare: siluro di Pobega, Martinez non riesce a evitare il gol con un posizionamento tutt'altro che perfetto. Il gol subito risveglia l'Inter che, dopo aver rischiato sulle folate di Cambiaghi e Bernardeschi, si butta a capofitto in attacco. Le ripartenze rossoblù sono pericolose, con la traversa di Pobega, ma al 44' ecco il pari: Barella crossa e pesca Thuram, che sigla l'1-1 di testa. Nel recupero Skorupski evita il vantaggio di Pio Esposito e i ritmi sono più bassi nella ripresa, nonostante i cambi.
La mossa decisiva di Chivu si chiama Carlos Augusto, che entra al 69' e firma il sorpasso un minuto dopo: l'Inter, che aveva sfiorato la rete con Sucic in precedenza, va così sul 2-1 grazie al tocco sottomisura del brasiliano. Chivu si copre con Bonny unica punta e Mkhitaryan a supporto, e i suoi sono letali: l'ex Parma si vede annullare un gol all'80', ma chiude la gara tre minuti dopo con un tocco vincente da due passi. Carlos Augusto è nuovamente importante con l'assist e l'Inter vince 3-1, in rimonta, contro un Bologna coraggioso. I nerazzurri sfatano, questa volta, il tabù rossoblù e volano a 19 punti: è +3 momentaneo sulla Lazio, che sfiderà la Juventus. Il Bologna, invece, si ferma a quota 5 punti.
IL TABELLINO
BOLOGNA-INTER 1-3
BOLOGNA (3-4-2-1) - Skorupski; Darmian, Casale, Theate (18' st Helland); Zortea, Ferguson, Pobega (31' st Moro), Juan Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi (31' st Dovbyk); Piccoli (30' Enem). A disposizione: Pessina, Happonen, Amondarain, Mbangula, Heggem, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Alhassane, De Silvestri, Vitik. All. Palladino.
INTER (3-5-2) - J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (24' st Diouf), Barella, Zielinski (35' st Calhanoglu), Sucic, Dimarco (24' st Carlos Augusto); Thuram (35' st Mkhitaryan), P. Esposito (13' st Bonny). A disposizione: Di Gennaro; Provedel, Stankovic, Bovio, Mosconi, Spence. All. Chivu.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 25' st Carlos Augusto (I), 38' st Bonny (I).
Ammoniti: Theate (B), P. Esposito (I), Pobega (B), Thuram (I), Juan Miranda (B), Bernardeschi (B), Carlos Augusto (I).
LE STATISTICHE OPTA DI BOLOGNA-INTER
L’Inter è la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in stagione nei cinque grandi campionati europei (10).
L'Inter ha guadagnato 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2017/18 (19), il 2002/03 (19) e il 1997/98 (19).
Il Bologna ha ottenuto al massimo cinque punti dopo le prime sette gare in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2015/16 (tre in quell’occasione).
Il gol di Carlos Augusto a 49 secondi dal suo ingresso in campo è il più rapido per un giocatore subentrato con la maglia dell'Inter in Serie A a partire dalla rete di Edin Dzeko, il 2 ottobre 2021 contro il Sassuolo dopo 33 secondi.
Prima di Carlos Augusto, l'ultimo giocatore dell'Inter a segnare e fornire un assist in Serie A entrando a gara in corso era stato Federico Dimarco contro il Pisa il 23 gennaio (una rete e due assist).
Ange-Yoan Bonny ha segnato tre gol nelle sue ultime cinque presenze in tutte le competizioni, tanti quanti ne aveva realizzati nelle 36 gare precedenti.
Marcus Thuram è, insieme a Lamine Yamal, uno dei due giocatori con almeno 10 gol segnati e 5 assist serviti da inizio aprile ad oggi nei cinque grandi campionati europei.
Nessun giocatore ha segnato più gol di testa rispetto a Marcus Thuram dall'inizio della scorsa stagione in Serie A (sei, alla pari di Mateo Pellegrino).
L’Inter è la squadra che ha subito il primo gol del match più volte in stagione tra Serie A e UEFA Champions League: sei (seguita a quota cinque da Parma, Torino, Fiorentina e Venezia).
Tommaso Pobega è andato a segno in Serie A per la prima volta dallo scorso 23 maggio, anche in quell'occasione in casa contro l'Inter.
Le sei reti del Bologna in questa Serie A sono state realizzate da sei giocatori diversi: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini, Enem e Pobega.
Solo Federico Dimarco (25) e Aarón Martín (13) hanno servito più assist di Juan Miranda (11) tra i difensori nelle ultime tre stagioni di Serie A.
Quello di Tommaso Pobega (9:52) è il gol più rapido segnato dal Bologna dall'inizio di una partita di Serie A dalla rete di Federico Bernardeschi contro il Napoli lo scorso 11 maggio (8:59).