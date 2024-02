Inter-Juventus: Inzaghi vuole sbloccare San Siro, Allegri supera Lippi

Da quando è all'Inter, per Simone Inzaghi la Juventus non è certo una bestia nera visto che l'ha già battuta quattro volte (con tre pari e due sconfitte) ma sinora non è mai capitato a San Siro in campionato: nel 2021-22 finì 1-1, l'anno scorso la sconfitta con la rete di Kostic. Negli ultimi due anni per i nerazzurri tra le mura amiche in Serie A sono mancati i tre punti e questa può essere davvero l'occasione giusta per ritrovarli, sarebbero quanto mai importanti per distanziare ulteriormente la Juve nella corsa scudetto: l'ultimo successo è dell'era Conte, 2019-20, che aveva messo fine a una striscia di due sconfitte e un pari.