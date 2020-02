Inter, Joao Mario: "Club instabile, io trattato in modo spregevole"

Joao Mario torna a parlare della sua esperienza all'Inter e attacca duramente la sua ex squadra: "In Italia avevo un ottimo contratto, ma ero in una situazione estremamente negativa - ha detto il portoghese in un'intervista con il quotidiano lusitano A Bola - Mi allenavo separatamente, da solo con Icardi, e sono andato via senza preparazione. Non capivo la posizione dell'Inter che non mi lasciava allenare col resto del gruppo e né partecipare alle partite della pre season. Ero confuso, perché un club che paga 40 milioni per un giocatore e lo tratta come un bambino della squadra B o delle giovanili... è spregevole".