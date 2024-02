Inter, Inzaghi scappa in vetta alla classifica: "È da due anni e mezzo che stiamo godendo"

QUI Inter

Le parole del tecnico nerazzurro dopo il 4-0 all'Atalanta: "Cambiamo uomini ma i principi restano. Futuro? Sto bene qui, non mi interessa parlare d'altro al momento"

L'Inter ha raccolto l'undicesima vittoria (su 11) di fila nel 2024 e contro l'Atalanta è arrivato il terzo 4-0 di fila in campionato. La marcia dei nerazzurri è inarrestabile e il vantaggio sulla Juventus seconda è di 12 punti: "Dopo dieci minuti in cui abbiamo dovuto sistemarci - ha commentato Inzaghi a fine partita -, siamo stati bravissimi ad essere feroci. Ottimi segnali del nostro percorso che continua senza soste". Sul gol di Dimarco Inzaghi racconta: "Mentre aspettavamo la decisione del Var gli ho detto di andare sulla respinta, ma è stato bravissimo lui a non entrare prima in area e segnare un gol che ha chiuso la partita. I dettagli sono importantissimi e fanno la differenza".

L'Inter è un rullo compressore in campionato, macinando vittorie e gol: "Inutile negare che la squadra gioca bene ed è due anni e mezzo che sto godendo. Abbiamo vinto cinque titoli e ci siamo tolti parecchie soddisfazioni. In un mese abbiamo creato questo divario sulla Juventus, ma sappiamo che dobbiamo restare concentrati" ha commentato Inzaghi a DAZN.

"Ho una squadra che cambia gli uomini e non perde i principi, questa è la più grande soddisfazione che ho insieme all'ambiente che abbiamo creato a San Siro. Per me è difficile fare le scelte in questo momento perché tutti meriterebbero di giocare dall'inizio. Penso a Dumfries o anche a Darmian che è mesi che è perfetto in campo. Ho un gruppo meraviglioso che mi dà tutto quello che ha".

Simone Inzaghi è legato all'Inter nonostante le voci di mercato: "Mi trovo benissimo con la società, coi tifosi e coi giocatori. In questo momento è inutile parlarne, ora abbiamo gli ultimi tre mesi in cui serve una concentrazione folle. Al momento non mi interessa parlare d'altro e la società sarà contenta di vedere l'Inter esprimersi così" ha continuato il tecnico nerazzurro.

Uno dei leader in campo è Bastoni: "In due anni e mezzo che è con me penso che forse ha sbagliato due partite. Ha una tecnica e una testa mostruosa, deve continuare così".