Inter, Inzaghi: "Meglio di così non potevamo iniziare. Calha un grandissimo"

Il tecnico nerazzurro: "Nuovo attaccante? Possibilmente spero arrivi qualcuno che possa fare gol importanti"

Simone Inzaghi si gode la vittoria alla prima sulla panchina dell'Inter: "Abbiamo cominciato nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi che sono potuti tornare allo stadio, meglio di così non potevamo iniziare. Calhanoglu è un grandissimo giocatore, unisce qualità e quantità, ha corso tantissimo ma sarebbe riduttivo parlare solo di lui". Sul mercato: "Un nuovo attaccante arriverà, possibilmente uno che possa fare gol importanti".

"E' stato bello e piacevole vedere questa squadra e mancava Lautaro, oltre a un altro attaccante che arriverà. Ho visto lavorare Sensi tutti i giorni, ho cercato di trovargli un posto perché è un grande giocatore, si è sempre fatto trovare pronto, ha giocato in un ruolo non suo ma ho tante soluzioni e sceglierò sempre il meglio. Siamo solo all'inizio ma c'è tanto da lavorare e guardare avanti, venerdì avremo una partita difficile a Verona. Dobbiamo continuare spensierati e tranquilli così".

Sul prossimo attaccante. "E' normale che dobbiamo completarci, la partenza di Lukaku è stata inaspettata, è arrivato Dzeko che ha dimostrato che tipo di giocatore è. La società sta valutando, io voglio pensare solo al campo, da domani vedremo. Possibilmente spero arrivi qualcuno che possa fare gol importanti, abbiamo Dzeko, Lautaro, Sanchez, Sensi e Calhanoglu possono alzarsi, Satriano e Pinamonti si allenano bene ma qualcun altro deve arrivare".

Parole al miele per Calhanoglu. "Calhanoglu è stato un giocatore voluto da Marotta e Ausilio, ogni volta che ci ho giocato contro mi creava problemi. Abbiamo avuto la fortuna di prenderlo, si è inserito bene, secondo me ha ancora margine di crescita perché è giovane e ancora non sa quanto è forte".

Il ritorno dei tifosi allo stadio. "L'emozione più grande è stata arrivare col pullman, abbiamo giocato un anno e mezzo con stadi vuoti, trovare la gente che vantava, ci acclamava, è stata una grandissima emozione".

