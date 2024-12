Inter, Inzaghi: "Lautaro? I gol li ha sempre fatti e li farà: deve stare sereno"

Differente la situazione di Thuram, che ha chiuso il match con un destro sotto l'incrocio nel finale: "Come ha fatto a trasformarsi in centravanti? Ha lavorato bene, insieme ai compagni, a me e a tutto lo staff. Si allena benissimo e continua a migliorare, ma non si deve fermare. Ci sta aiutando tanto e devo continuare così".



Anche perché le partite sono molte e la fatica a volte si fa sentire: "Quanto pesa una vittoria così sofferta? Tanto, ma lo sapevamo che non sarebbe stato semplice. Vanno fatti i complimenti al Como, innanzitutto, perché ha fatto un'ottima gara ma si è trovato di fronte un'Inter concentrata. Nel primo tempo non siamo stati solidi e il campo ci ha un po' penalizzato, perché non era perfetto, ma abbiamo fatto una gara matura, da squadra. Sapevamo che cambiando passo nel secondo tempo avremmo potuto vincere la gara".



Il calendario, sempre fitto, non permette di rifiatare...

"Come ci stiamo preparando? Stiamo cercando di alternare i giocatori e nonostante questo abbiamo avuto qualche problemino. In difesa siamo un po' corti per gli infortuni di Acerbi e Darmian e de Vrij ha giocato nel finale nonostante non sia in perfette condizioni. L'obiettivo è portare tutti i giocatori a stare bene per avere più rotazioni".



Proprio nelle rotazioni ha perso un po' di minutaggio Frattesi con l'arrivo di Zielinski: "Nell'Inter c'è concorrenza ma Davide sta lavorando bene, poi quotidianamente bisogna fare delle scelte. Quando è entrato ha fatto quello che gli avevo chiesto, sto alternando tutti i giocatori ragionando partita dopo partita perché stiamo giocando tanto".