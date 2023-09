Inter, Inzaghi dopo il pari in Champions: "Buon risultato dopo un'ora di sofferenza"

QUI INTER

Le parole del tecnico nerazzurro dopo l'1-1 con la Real Sociedad: "Cambi in formazione? Ho bisogno di tutti giocando così tanto"

© afp 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter di Inzaghi ha strappato l'1-1 in casa della Real Sociedad in una partita molto più che sofferta. La rete di Lautaro Martinez a tre minuti dalla fine ha evitato la sconfitta per i nerazzurri: "Avevo previsto le difficoltà contro un avversario di valore - ha commentato Inzaghi a fine gara -, siamo stati bravi perché per un'ora abbiamo sofferto ma siamo rimasti in partita e nel finale dopo aver pareggiato volevamo vincere la partita. Abbiamo toccato con mano quello che avevo detto alla vigilia sulla Real Sociedad".

Inzaghi ha cambiato la formazione iniziale: "Dopo è sempre facile parlare, avrei voluto fare qualche cambio in più sinceramente. I ragazzi hanno giocato tanto e ci sono state anche le nazionali, le energie vengono meno e farò sempre così. Nel primo tempo abbiamo sofferto tutti, non solo i cambi che avevo fatto. Sommer ci ha aiutato a restare in partita e poi avere Lautaro davanti aiuta sempre. Ho una rosa lunga e di qualità che devo cercare di sfruttare, chi è entrato ha fatto molto bene".