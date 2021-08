Inter, Inzaghi: "Contento per Correa, ci darà grandi soddisfazioni"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il successo di Verona: "È stata una vittoria sofferta, ma sapevo che loro sarebbero calati nel secondo tempo"

Simone Inzaghi si gode il successo contro il Verona e la doppietta all'esordio di Joaquin Correa: "È stata una vittoria sofferta - ha ammesso il tecnico dell'Inter a fine gara -. La squadra ha avuto un buon approccio, poi dopo il gol abbiamo subito il colpo, ci siamo mossi poco e abbiamo sbagliato qualche scelta. Devo fare i complimenti al Verona per i ritmi forsennati che ha tenuto, ma nell'intervallo ho detto ai ragazzi che sarebbero calati e siamo stati bravi a pareggiarla subito, poi abbiamo fatto due bellissimi gol. Il Tucu? Sono contento per lui, è un giocatore che ancora non ha fatto vedere il suo meglio. Ha tutto, tecnica, velocità, tiro potenza, deve godersi questa serata, ci darà grandi soddisfazioni". Getty Images

Inzaghi ha poi parlato della rosa a sua disposizione ora che il mercato sembra giunto al termine: "Hakimi praticamente non l'ho mai visto, Lukaku l'ho allenato una settimana ed è devastante, farà cose grandissime. Però la società è stata bravissima, mi ha messo a disposizione Dzeko, Correa e Dumfries, che sono giocatori importanti. Sapevo che la prima cosa era mettere in sicurezza l'Inter, mi è stato detto da subito, ma la cosa che mi rassicura più di tutte è la disponibilita e lo spirito dei ragazzi".

Poi un inevitabile commento sull'addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo: "A me dispiace, perché lui e Lukaku lasciano un vuoto nel nostro campionato, speriamo che ne tornino altri di campioni come loro. L'importante è che noi rimaniamo sempre competitivi".

Infine un'analisi sulle varie combinazioni a sua disposizione per l'attacco: "Dzeko e Lautaro sono andati bene stasera e non era semplice, Magnani e Guenter fanno soffrire sempre tutti. Non pensavo che Lautaro tenesse così il ritmo, ha fatto quattro giorni di allenamento, poi è stato fermo dodic giorni per un problema all'ileopsoas e si è allenato col gruppo altri tre. Lui ha fatto gol, Edin ha fatto assist e il Tucu doppietta. Non dimentichiamoci che c'è anche Sanchez, che è un giocatore importante, all'altezza degli altri tre".

CORREA: "ESORDIO CHE SOGNAVO"

Quasi non ci crede Joaquin Correa: "Sognavo un esordio così, entrare e fare gol per far vedere subito chi sono. È una gioia immensa che ricorderò per sempre. Il secondo è stato un bel gol, ma anche il primo di testa... L'ultimo di testa lo avevo segnato al Siviglia. L'importante però è prendere i tre punti. Da subito nella ripresa si è vista una squadra con un altro atteggiamento, che non ha mollato mai. L'Inter? Sognavo di essere qui fin da bambino. Ho sfiorato questa possibilità quando avevo 16 anni, adesso ho tantissima voglia di dimostrare. Stasera ne sono entrati due e spero ne entreranno tanti altri. Mi aspetto tanto dalla squadra, abbiamo giocatori di qualità e dobbiamo puntare in altro come sempre, come merita questo grandissimo club".