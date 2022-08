Inter, Inzaghi commenta il sorteggio di Champions con Bayern e Barcellona: "Daremo continuità all'anno scorso"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro: "Non ci sono partite facili, studieremo ogni dettaglio per dare il meglio"

L'urna di Istanbul non è stata benevola per l'Inter che, partendo dalla terza fascia, si è trovata con Bayern Monaco e Barcellona (e Viktoria Plzen) nel Gruppo C di Champions League. Un girone di ferro che non spaventa Simone Inzaghi: "Affrontiamo squadre molto forti e ben organizzate - ha commentato il tecnico nerazzurro dopo il sorteggio -, ma a questi livelli partite facili e scontate non esistono". Nella scorsa Champions l'Inter è passata agli ottavi: "Il nostro obiettivo è dare continuità a quanto iniziato lo scorso anno".

"La Champions è una competizione di grande prestigio - ha concluso Simone Inzaghi -, noi come sempre prepararemo ogni dettaglio per essere pronti al massimo in ogni partita. Siamo l'Inter e affrontiamo la competizione con entusiasmo".

Presente alla cerimonia Javier Zanetti che ha commentato l'esito del sorteggio: "Con Bayern e Barcellona è un girone difficile e complicato - ha detto a Sky Sport -. Noi però siamo l'Inter e anche quando abbiamo affrontato il Liverpool siamo stati all'altezza. In Champions contano i dettagli perché ci giocano le squadre migliori d'Europa, e noi ci siamo dentro".

Anche nel 2010, anno dello storico triplete, l'Inter affrontò Barcellona e Bayern Monaco: "Lo ricordo bene, ma il calcio è cambiato. Sono squadre che dobbiamo affrontare al massimo della forma e le prepareremo nel migliore dei modi. Ce la giochiamo, non abbiamo paura".