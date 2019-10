Inter, infortunio Alexis Sanchez: confermata la lussazione del tendine peroneo

Non ci sono buone notizie per l'Inter sulle condizioni di Alexis Sanchez dopo l'infortunio col Cile. Gli accertamenti clinici e strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante a Rozzano, hanno evidenziato e confermato la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Il giocatore mercoledì effettuerà un ulteriore consulto a Barcellona per decidere se sottoporsi a intervento chirurgico: in quel caso lo stop sarebbe di 2-3 mesi.