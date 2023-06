Inter in grande forma e col morale alto verso la finale: Inzaghi, è l'ora delle scelte

VERSO CITY-INTER

Chiuso il campionato con una vittoria che vale il terzo posto, ora testa e gambe per l'appuntamento con la storia e con il City

L'Inter chiude con una vittoria























© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'ultima prova generale è stata superata. L'Inter chiude il campionato con la vittoria in trasferta a Torino contro i granata - la settima su otto partite - che vale il terzo posto e ora può pensare soltanto al Manchester City e all'appuntamento con la storia, fissato per sabato 10 a Istanbul per la finale di Champions League. Un successo che conferma l'ottimo stato di forma della squadra nerazzurra e un morale altissimo. Simone Inzaghi non ricorre al turnover esagerato ma gestisce i suoi in maniera ragionata, concedendo riposo un po' a tutti. Non a Romelu Lukaku.

Il belga è rimasto in campo 90' ed è stato autore di una prestazione con la 'p' maiuscola. Regala una palla d'oro a Lautaro Martinez che però spreca, ne confeziona un'altra per il gol partita di Brozovic, sfiora la rete. Big Rom è in grande condizione: il messaggio lanciato a Inzaghi per la finale è più forte che mai. Chi tra lui e Dzeko - entrato, bene, al posto del 'Toro' dopo 10' della ripresa - al fianco di Lautaro Martinez? Il ballottaggio è più aperto che mai e il dubbio è destinato a sciogliersi solo all'ultimo. Là davanti stanno tutti bene e Inzaghi, dopo mesi di scelte obbligate in attacco, può ora concedersi la possibilità di scegliere la coppia più adatta per scardinare la difesa di Guardiola. Non solo Lukaku.

Anche Brozovic ha giocato tutta la partita contro il Torino ed è l'altra grande incognita della finale: lui o Mkhitaryan a centrocampo con Barella e Calhanoglu? L'armeno è reduce da un problema muscolare rimediato nella semifinale di ritorno di Champions contro il Milan, è pronto a rientrare in gruppo e a essere a disposizione per Istanbul. Dal canto suo nelle ultime otto partite di campionato il centrocampista croato ha preso parte a sei gol, con una rete e cinque assist.

Dopo la domenica di riposo, l'Inter si allenerà ad Appiano fino a giovedì mattina. Nel pomeriggio la partenza per Istanbul. Venerdì parlerà Inzaghi in conferenza poi nel pomeriggio la rifinitura all'Ataturk. Sabato la sfida delle sfide. Ora per Inzaghi è il momento delle scelte.