Inter, in arrivo un mese decisivo: Conte si prepara a un nuovo tour de force

La pausa per le nazionali consente all'Inter di rifiatare dopo tre settimane in apnea tra campionato e Champions. Quindici giorni per ricaricare le batterie e preparare un finale di 2019 denso di impegni e con un grande obiettivo da raggiungere: la qualificazione agli ottavi di Champions. Antonio Conte si è concesso una breve parentesi in Arabia Saudita per dare lezione agli allenatori locali, presso il Leadership Development Institute (LDI). Nella sua testa, però, c'è già il mini tour de force che attenderà i nerazzurri dal 23 novembre al 21 dicembre: sette partite che daranno un volto alla stagione e definiranno i reali obiettivi per il 2020, sia in (possibile) ottica scudetto e sia in Europa.

Dopo la sosta, l'Inter affronterà subito in trasferta il Torino per poi giocarsi le residue chance di qualificazione in Champions in casa dello Slavia Praga. Seguirà il doppio impegno casalingo in campionato contro Spal e Roma prima dell'attesissima sfida contro il Barcellona a San Siro. E la speranza di Conte è che la partita contro Messi e compagni possa ancora essere decisiva per il passaggio agli ottavi. L'anno verrà poi chiuso dalla trasferta in casa della Fiorentina e poi dalla gara casalinga contro il Genoa. In vista del nuovo tour de force sarà fondamentale recuperare tutti gli infortunati a partire da Sensi, mentre per Politano e Sanchez ci vorrà più tempo. Nulla di grave invece per Bastoni, che ha lasciato il ritiro dell'Under 21 a causa di un trauma contusivo al piede sinistro rimediato contro il Verona.

Il tutto, mentre fuori dal campo si dovrà pensare al mercato di gennaio, quando sarà necessario portare in nerazzurro quei rinforzi necessari per non lasciare nulla di intentato.