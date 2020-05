Inter, ultimati i test: "Tutti negativi, oggi ripresa allenamenti individuali"

RIPRESA NERAZZURRA

In attesa di notizie certe su come e quando potrà eventualmente ripartire la Serie A, l'Inter torna oggi ad allenarsi sui campi del centro sportivo di Appiano Gentile. Il club ha infatti ultimato i test medici necessari e ne ha comunicato gli esiti attraverso una nota ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi. Il Club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica". Ultimati i test sierologici e i tamponi, i calciatori nerazzurri verranno dunque suddivisi in gruppi da 6-8 giocatori: con loro, a disposizione, un medico, un fisioterapista, un preparatore atletico e uno-due componenti dello staff tecnico. Tutti presenti al Suning Centre, compreso anche Alexis Sanchez che ha nel frattempo terminato la quarantena successiva al suo rientro dal Cile.

Una ripresa che, come detto, dovrà riportare progressivamente "in forma" gli uomini di Antonio Conte in vista di una ripresa su cui non ci sono ancora tuttavia certezze. Date certe non ce ne sono, infatti, difficile se non impossibile dunque sbilanciarsi. Qualche certezza in più sembra invece profilarsi sul fronte europeo, a giudicare infatti dalle parole di Angel Torres, presidente del Getafe avversario dei nerazzurri in Europa League. Nel corso di una intervista a Radio Cope, il dirigente spagnolo ha infatti svelato che gli ottavi di finale dovrebbero disputarsi a inizio agosto: "L'andata in Italia dovrebbe essere fissata per il 2 o il 3 agosto, mentre il ritorno il 6 o 7 in Spagna" ha dichiarato Torres. "In caso non fosse possibile giocare a San Siro e al Coliseum Alfonso Perez, le partite si disputerebbero in campo neutro. La Uefa ha la necessità di riordinare le competizioni con le gare rimaste in sospeso".