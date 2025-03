Inter, Il post-sosta sorride a Inzaghi ma tra assenze e rientri l'Udinese è crocevia scudetto

Non c'è nulla di banale nel sostenere e dichiarare che "la partita più importante è sempre quella che deve venire". E' sano e saggio pragmatismo, fondamentale per chi lotta su più fronti per raggiungere i propri obiettivi: l'Inter e Simone Inzaghi ne hanno tre dinnanzi e in stretto ordine di tempo, calendario alla mano, il primo step riguarda il campionato, con l'Udinese alla ripresa. Poi arriveranno il Milan in coppa Italia, ancora il campionato con il Parma e da lì la Champions a Monaco di Baviera contro il Bayern. Ma prima i friulani.