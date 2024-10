Inter, il clean sheet di Roma vale più di tre punti. Lautaro è tornato implacabile, ma gli infortuni ora preoccupano

Alla fine il clean sheet è arrivato. Questo aspetto nella vittoriosa quanto controversa trasferta di Roma è forse il più importante per Simone Inzaghi e la sua Inter, in una ipotetica graduatoria di necessità forse appena sotto i tre punti nudi e crudi. In una partita non certo spettacolare come quella dell'Olimpico, in un copione più da battaglia che da grande bellezza, la voglia di non prendere gol e invertire una brutta tendenza stagionale in campionato è sembrata tornare ad essere quella dei tempi migliori, in attesa di una freschezza fisica più accettabile per lavorare di fino. Se è vero che la Roma di Juric si è concentrata più ad annullare gli spazi per i nerazzurri che a trovare modi alternativi di colpire con continuità la porta di Sommer, l'Inter dopo gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi è sembrata da una parte più impacciata nella fase offensiva, ma in un certo senso ancora più compatta e concentrata per portare a casa i tre punti, consapevole che l'occasione per il jackpot con la qualità a disposizione sarebbe poi arrivata. Ed è stata colta.