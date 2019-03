Inter, Icardi non convocato: molti giocatori avrebbero apprezzato

31/03/2019

In casa Inter la telenovela che riguarda Mauro Icardi è decisamente lontana dai titoli di coda. In settimana l'ex capitano è tornato ad allenarsi col resto del gruppo e, visto anche l'infortunio di Lautaro Martinez , la gara con la Lazio sembrava l'occasione perfetta per ritrovare il campo, ma poi a sorpresa ecco le parole di Spalletti in conferenza stampa : "Icardi non è convocato".

L'attaccante argentino apprende la notizia proprio durante la conferenza e, a quanto filtra da Appiano, non la prende affatto bene (e neanche il suo avvocato Nicoletti).

Ma per chi ha ascoltato le parole di Luciano Spalletti c'è la sensazione che sia successo qualcos'altro: "Visto quanto successo in questo periodo, compreso ieri, ritengo giusto che ancora per questa partita non possa essere in grado di aiutare i compagni".

“La scelta di non convocare l’attaccante è stata comunicata da Spalletti a Marotta ieri mattina. La società è ferma nell’appoggio al suo allenatore, al quale viene riconosciuta l’assoluto potere decisionale dentro lo spogliatoio" si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Secondo la ricostruzione dei colleghi del quotidiano rosa, il motivo della mancata convocazione sarebbe da ricercare in quanto successo venerdì pomeriggio: dopo aver riunito la squadra in sala video per preparare la partita con la Lazio, Spalletti avrebbe chiesto a Icardi se avesse qualcosa da dire ai compagni, ma Maurito avrebbe risposto di aver già chiarito tutto con la società e di non voler aggiungere altro.

Una scelta, quella di rimanere fermo sulle proprie posizioni, che non sarebbe affatto piaciuta a tecnico e giocatori, molti dei quali infatti - si legge - avrebbero apprezzato la scelta di Spalletti di non convocarlo, perché Icardi non sarebbe rientrato nel migliore dei modi in gruppo a livello di atteggiamenti.

"E adesso cosa succede?" si chiede La Gazzetta: "in serata si sono sentiti più volte, provando a ricomporre i cocci di una giornata complicata. Non semplice immaginare il prossimo futuro". Mercoledì c'è la gara col Genoa lontana da San Siro (che probabilmente non sarebbe stato tenero con il suo ex capitano), Icardi sarà convocato?