Icardi, l'avvocato Nicoletti sorpreso: "Nessuno mi ha avvertito della non convocazione"

30/03/2019

"Icardi dal giorno del suo rientro si è messo a disposizione della squadra, con professionalità, seguendo i passaggi da me convenuti nell'interesse dell'Inter e del giocatore con l'ad Beppe Marotta, e anche con il presidente, Steven Zhang. La decisione di non convocare Icardi non mi è stata anticipata e non conoscendone le motivazioni non posso commentarla". Parole dell'avvocato Paolo Nicoletti sulla mancata chiamata di Maurito per la gara con la Lazio.