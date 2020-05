Inter, i segreti di Eriksen si imparano in mezz'ora

Trenta minuti di allenamento con Christian Eriksen per scoprire tutti i segreti del centrocampista dell’Inter. Il centrocampista danese ha aderito infatti all’iniziativa dell’organizzazione no profit Fodboldfonden, in collaborazione con la casa d’aste di Copenaghen Bruun Rasmussen, e ha messo all'asta, per beneficenza, mezz'ora di allenamento su internet per il miglior offerente. L'annuncio l'ha dato lo stesso Eriksen attraverso il proprio profilo Instagram.