Inter, giocatori sotto la curva a La Spezia. I tifosi: "Tirate fuori i co..."

LA CONTESTAZIONE

Gli ultras hanno chiesto una reazione in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì a Porto

© Getty Images L'incredibile debacle di La Spezia ha confermato il mal di trasferta dell'Inter, complica la corsa a un posto nella prossima Champions League e soprattutto ha scatenato la reazione dei tifosi presenti al Picco. Al termine del match, diversi calciatori nerazzurri con in prima fila Lukaku, Dimarco, Calhanoglu, Handanovic e Onana, sono andati sotto la curva interista che non ha nascosto il proprio disappunto. "Tirate fuori i c..." il coro degli ultras, delusi dal rendimento lontano da San Siro e preoccupati in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì contro il Porto.

L'ennesima figuraccia lontana da San Siro è davvero un duro colpo per tutto l'ambiente dell'Inter. Il ruolino in trasferta è davvero deficitario (5 successi, 2 pareggi e ben 6 battute d'arresto) e con questi numeri un piazzamento fra le prime quattro rischia davvero di andare in fumo, con conseguenze economiche e sportive davvero pesanti. Perché senza i soldi garantiti dalla partecipazione alla prossima Champions League, un ulteriore ridimensionamento degli obiettivi è scontato. Uno scenario che preoccupa e non poco i tifosi nerazzurri, che non hanno fatto mai mancare il loro appoggio ma stanchi di questa mancanza di continuità che rischia di costare un prezzo salatissimo.

IL VIDEO DELLA CONTESTAZIONE



