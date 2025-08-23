Ronaldo altro record, almeno 100 gol con quattro diversi club

Ancora un primato per Cristiano Ronaldo che segnando, seppure su rigore, un gol nella finale della Supercoppa d'Arabia, finita 2-2 e poi assegnata ai penalty, è diventato l'unico giocatore ad aver segnato almeno 100 gol con quattro diversi club. Infatti la rete di oggi di CR7 è stata la numero 100 con la maglia dell'Al Nassr, andando quindi per la quarta volta in tripla cifra. In precedenza CR7 lo aveva fatto con Real Madrid (451), Manchester United (145) e Juventus (101). Nella finale di oggi contro l'Al Ahli Ronaldo ha portato in vantaggio i suoi dal dischetto, poi l'ex milanista Kessie nei minuti di redcupero dei primi 45'. Nella ripresa nuovo vantaggio dell'Al Nassr al 36' st con Brozovic e quando il match sembrava ormai vinto l'ex romanista Roger Ibanez ha pareggiato all'43' st approfittando di un errore in uscita del portiere avversario Bento. Quindi alla fine il trofeo è stato assegnato ai calci di rigore, e l'Al Al Ahli li ha realizzati tutti, mentre per l'Al Nassr ha sbagliato Al Khaibari. Così la Coppa è andato ai suoi avversari, ma Cristiano Ronaldo, che ha 40 anni, si consola con l'ennesimo primato della sua straordinaria carriera.