Inter, finisce 10-0 la prima amichevole: Inzaghi prova il 3-4-1-2, in gol Lukaku e Lautaro

10-0 con la fc milanese

Doppietta per il Toro, una rete per il belga. Correa impiegato dietro le punte, entra nel tabellino anche Asllani

Prima amichevole stagionale sul velluto per la nuova Inter: finisce 10-0 nell'allenamento congiunto con la FC Milanese, subito a segno la LuLa. Doppietta per Lautaro Martinez, una rete per Lukaku e buone indicazioni pure da Asllani che, oltre al gol, ha fatto vedere subito buone trame da regista. Simone Inzaghi ha provato il 3-4-1-2 con Correa - che ha aperto le marcature - disimpegnato da trequartista: una nuova soluzione tattica che tornerebbe utile anche in caso di arrivo di Dybala. Inter, buona la prima: 10-0 alla FC Milanese





















Ad Appiano Gentile dunque prima sgambata positiva per i nerazzurri, contro un avversario appena promosso in Eccellenza. Il primo tempo si è concluso sul 6-0 grazie alle reti di Correa, Lukaku, Lautaro (doppietta), Asllani e Fontanarosa, mentre nella ripresa sono andati in gol Sangalli, Pinamonti, Lazaro e Curatolo. L'Inter scenderà nuovamente in campo martedì 12 luglio per la prima vera amichevole, contro gli svizzeri del Lugano.