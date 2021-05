Inter, Eriksen: "L'addio di Conte una grande sorpresa, il mio futuro dopo gli Europei"

INTER

Il centrocampista dal ritiro danese: "Conte vedeva il calcio in modo diverso dal mio, mi piacerebbe giocare più avanti"

Lo aveva già detto Skriniar, lo ribadisce Christian Eriksen: "L'addio di Conte è stata una grande sorpresa, all'improvviso se n'è andato, come tutti gli altri l'ho appreso a cose fatte: assurdo. È stato inaspettato soprattutto perché avevamo appena vinto lo scudetto". Il centrocampista parla dal ritiro danese: "Non so cosa accadrà in futuro e ora non ci voglio pensare, ne parleremo con l'Inter dopo gli Europei". Getty Images

Eriksen non nega che "io e Conte vediamo il calcio in modo diverso, pur essendo sempre stati in buoni rapporti. Si trattava di vincere, lo abbiamo fatto e per questo devo ringraziarlo. Non so se il suo addio sia un bene o un male per me. Ovviamente preferirei giocare più avanti piuttosto che stare fermo davanti alla difesa, dipenderà da quale allenatore arriverà e cosa accadrà nel club".

C'è ancora spazio per ripercorrere la stagione: "All'inizio non giocavo molto, poi siamo usciti dalla Champions ed è rimasto solo il campionato e non credevo potessi avere l'impatto che ho avuto nei sei mesi successivi. A gennaio ho iniziato a giocare e qualcosa è cambiato. La svolta nel derby? Forse più per chi guardava da fuori, non per me" le parole raccolte da TV2.