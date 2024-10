Inter, la squadra risponde presente: la lotta scudetto ora è pronta a incendiarsi

Missione compiuta per l'Inter a Empoli: la squadra di Simone Inzaghi ha messo immediatamente in archivio il rocambolesco 4-4 di San Siro contro la Juventus, ha spazzato via qualche incertezza sulla tenuta mentale del gruppo e si è rimessa a macinare gioco e punti, per altro mantenendo la porta inviolata. Certo, una grossissima mano ai nerazzurri l'ha data l'espulsione di Goglichidze dopo mezzora di gioco, che ha spianato la strada al successo e reso la serata del "Castellani" molto meno ostica di quello che avrebbe potuto. Quel che conta però è che i tre punti sono arrivati e che il Napoli non è scappato via. I campioni d'Italia sono pronti a dare battaglia per difendere il titolo.