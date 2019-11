Inter, ecco quando torna Alexis Sanchez

LA SCALETTA

L'infortunio di Matteo Politano riduce ulteriormente le scelte in attacco di Antonio Conte per la sua Inter, già priva di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno è stato operato alla caviglia e il dottor Piero Volpi, responsabile del settore medico dell'Inter, ha parlato dei tempi di recupero: "Abbiamo lavorato abbastanza bene - ha commentato -, le scadenze stabilite sono rispettate". Il rientro in campo però è lontano: "Resta metà gennaio".

Inutile forzare i tempi a detta del responsabile medico della società nerazzurra dopo un infortunio particolare e da non sottovalutare. "Con Alexis stiamo lavorando bene e la ripresa è stata abbastanza favorevole - ha spiegato il dott. Volpi a La Cuarta -. L'infortunio che ha subito richiede molta attenzione, ma le scadenze stabilite sono state pienamente rispettate". Difficile ipotizzare un rientro anticipato anche per via della sosta invernale: "La data del rientro resta metà gennaio, ma vedremo perché se tutto va bene Sanchez potrebbe tornare prima. Dopo le festività natalizie avremo più certezze". Si parla comunque di 2020: "Non ha ancora iniziato a lavorare con la palla, ma nei prossimi giorni avremo delle novità in tal senso. Tutto sta procedendo bene".