Inter, ecco la seconda maglia 2019/2020

17/05/2019

L'Inter, almeno per la prossima stagione, archivia il bianco e rinnova il look. Come anticipato dal portale Footy Headlines, infatti, la seconda maglia 2019/2020 sarà interamente celeste, con inserti color nero e oro. La casacca va ad aggiungersi alla nuova prima maglia che, come anticipato un paio di mesi fa, sarà ovviamente nerazzurra ma avrà le strisce diagonali intorno al logo Pirelli.