Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
l'annuncio

Inter e Hisense e rinnovano la partnership fino alla stagione 2027/28

La collaborazione tra Hisense e Inter prosegue con un prolungamento triennale che rafforzano la visione comune di innovazione, ambizione e respiro internazionale

16 Set 2025 - 12:24
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

FC Internazionale Milano e Hisense Italia annunciano il rinnovo della partnership fino alla stagione 2027/28. Il prolungamento triennale dell’accordo in essere dal 2022 conferma e rafforza una relazione strategica fondata su visione internazionale, spinta all’innovazione e cultura dell’eccellenza. In questi primi tre anni, Inter e Hisense hanno costruito un rapporto solido e autentico, fondato su valori profondi e obiettivi condivisi: entrambi i brand si distinguono nei rispettivi settori per la capacità di evolversi costantemente, anticipare i cambiamenti e parlare a una fan base globale e trasversale, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il rinnovo della collaborazione rappresenta la volontà comune di proseguire su un percorso che punta a generare esperienze significative per tifosi e consumatori, in Italia e nel mondo. Nel corso della partnership, Hisense ha accompagnato l’Inter in alcune delle sue stagioni più significative, affiancando il percorso sportivo attraverso una presenza attiva e coerente. Allo stesso tempo, il Club ha offerto al brand un palcoscenico internazionale di altissimo livello, perfettamente in linea con la sua strategia di posizionamento.

L’accordo prevede la continuità di un piano di attivazione che comprende la presenza del marchio Hisense a San Siro sui LED a bordocampo, la valorizzazione digitale sui canali ufficiali del Club, l’utilizzo dei prodotti del brand all’interno delle sale hospitality, nonché la produzione di contenuti visivi dedicati alla partnership.

“Questo rinnovo conferma la profondità di una partnership che si fonda su valori autentici e obiettivi comuni. Inter rappresenta per noi molto più di un partner sportivo: è un’icona globale che, come Hisense, punta sull’innovazione continua, sulla qualità e sulla capacità di ispirare. Insieme vogliamo continuare a costruire esperienze che parlino al cuore delle persone, dentro e fuori dal campo”, dichiara Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia.

“E’ per noi una grande soddisfazione prolungare questa collaborazione, a testimonianza del grande lavoro svolto insieme in questi anni: Hisense vanta una presenza sempre più importante e significativa nel mondo del calcio ed essere nuovamente scelti come unico club partner in Serie A conferma, ancora una volta, la solidità e la qualità del nostro progetto” le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. “Grazie al rinnovo di questo accordo, continueremo a costruire insieme iniziative uniche dedicate ai nostri tifosi”.

Ultimi video

00:22
Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

02:02
Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

02:46
Juve, debutto Champions

Juve, debutto Champions

02:17
Da Yildiz a Yil-diez

Da Yildiz a Yil-diez

03:04
Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

02:04
Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

01:31
SRV RULLO ADDIO FRANCO LIGAS

Addio a Franco Ligas, esempio di passione e ironia

02:45
SRV RULLO MILAN ALLEGRI ALTRO CHE CALMA: VIA LA GIACCA (MUSICATO) 15/9

Allegri altro che "calma": il lancio della giacca ormai è cult

02:03
SRV RULLO INTER UNA CHAMPIONS DI PROBLEMI (MUSICATO) 15/09 SRV

Inter, problemi Champions: da Lautaro a Sommer, è l'ora delle scelte

02:17
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA BORUSSIA DORMTUND 15/9 SRV

Martedì Juventus-Borussia: scelte e parole di Tudor

02:18
SRV RULLO JUVENTUS, YILDIZ SOGNANDO DEL PIERO (MUSICATO) 15/09

C'è il Borussia, Yildiz sogna una notte alla Del Piero

01:46
SRV RULLO NAPOLI, CONTE MISSIONE CHAMPIONS (MUSICATO) 15/9 OK DEFINITIVO

Conte vuole cancellare la "macchia" Champions

01:28
SRV RULLO LAZIO-ROMA TENSIONE DERBY 15/9 SRV

Derby di Roma, è già primo bivio: pericolo o trampolino

02:00
SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

01:55
SRV MILAN MODRIC INFINITO 15/9 SRV

Milan, tutti a scuola dal "vecchio" saggio Modric"

00:22
Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

I più visti di Inter

Marcus Thuram ride dopo il 4-3 Juve e divide i tifosi: "Mandatelo via!"

Juve infinita, jolly Adzic per Tudor nello show di Yildiz, Calhanoglu e i fratelli Thuram. Inter ancora al tappeto

Chivu: "Grande prestazione, ma è mancata lucidità. Potevamo gestire meglio gli ultimi 10 minuti"

Inter, solo con Gasp una partenza peggiore. Errori e attenuanti, ma non si può più sbagliare

Juventus e Inter: in chiave scudetto problemi simili, ma fame opposta. Tudor incide, Chivu deve dare la scossa

Brillano le stelle turche, per Adzic una prima volta da sogno. Non pervenuti Vlahovic e Lautaro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:43
Una maglia ispirata alla musica, nel Clasico il Barça veste Ed Sheeran
Armand Duka 
12:38
Uefa, il vice presidente Duka: "Grande rispetto internazionale per il Napoli"
12:10
Psg: Kvara ancora a parte, ma filtra ottimismo per averlo contro l'Atalanta
12:05
Sommer o Martinez, Pagliuca avverte: "Con l'alternanza si bruciano i giocatori"
11:40
Verona, lussazione alla spalla per Gagliardini