Inter e Hisense e rinnovano la partnership fino alla stagione 2027/28

FC Internazionale Milano e Hisense Italia annunciano il rinnovo della partnership fino alla stagione 2027/28. Il prolungamento triennale dell’accordo in essere dal 2022 conferma e rafforza una relazione strategica fondata su visione internazionale, spinta all’innovazione e cultura dell’eccellenza. In questi primi tre anni, Inter e Hisense hanno costruito un rapporto solido e autentico, fondato su valori profondi e obiettivi condivisi: entrambi i brand si distinguono nei rispettivi settori per la capacità di evolversi costantemente, anticipare i cambiamenti e parlare a una fan base globale e trasversale, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.