Inter, Dumfries: "Vogliamo vincere lo scudetto, la sconfitta dell'anno scorso brucia"

L'esterno olandese suona la carica dal ritiro della nazionale: "Interesse di altri club? Penso solo all'Inter"

In casa Inter c'è voglia di riscatto e di rialzare immediatamente la testa dopo la sosta. A confermarlo è Denzel Dumfries, che ha parlato del momento dei nerazzurri dal ritiro della nazionale olandese: "Vogliamo vincere lo scudetto perché lo abbiamo perso la scorsa stagione e quella sensazione brucia ancora molto" ha detto l'esterno a De Telegraaf, con la voglia di caricare l'ambiente in vista della sfida contro la Roma in programma sabato.

Dumfries ha poi parlato anche di mercato e delle differenze tra la filosofia di gioco che ha scoperto in Serie A e quella della nazionale oranje: "Interesse da parte di altri club? Ovviamente mi lusinga, ma io resto concentrato sull'Inter. Qui in nazionale mettiamo molta pressione sul portatore di palla, mentre in Italia si difende molto bene dalla propria posizione. Anche rimanere calmi nei momenti in cui l'avversario ha la palla è un'arte. La nazionale comunque non è un grande cambiamento per me. Giro l'interruttore non appena salgo sull'aereo. Van Gaal? Sono contento che il ct mi lodi per il mio impegno, la mia potenza e la mia capacità di corsa. Con lui posso diventare un giocatore migliore, ma per farlo devo dare tutto in ogni allenamento".