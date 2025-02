Inter, Dumfries: "Possiamo vincere tutto. Theo Hernandez? Non ci piacciamo molto..."

L'esterno olandese ha parlato anche della sua rivalità con Theo Hernandez, che riesplode puntualmente a ogni derby: "Ovviamente in campo non ci piacciamo molto, non posso dire che siamo amici fuori perché sarebbe una bugia. Però abbiamo un rispetto reciproco: in partita lottiamo ognuno per i suoi colori, ci siamo scontrati anche agli Europei, ma fa parte del gioco. Fuori dal campo non abbiamo nessun problema, ma in campo pensiamo solo a vincere: ci sono tanti scontri, ma è una cosa naturale nel calcio. Di sicuro non posso dire che ci piacciamo, ecco".