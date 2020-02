Inter, De Vrij: "Gol nel derby indimenticabile, neanche una parola con Ibra"

Stefan de Vrij ha segnato il gol del sorpasso nel derby, un'emozione indimenticabile: "Avevo già segnato contro il Milan (marzo 2019, ndr) ma questo ha spazzato lo 0-2 del primo tempo, momento importante in un match importante. Mi ha dato una sensazione enorme". Per il difensore olandese è stata la prima volta contro Ibrahimovic: "Ho un gran rispetto verso Zlatan, ha fatto gol e assist. In campo non ci siamo detti una parola".