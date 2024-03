Inter: de Vrij già visitato al rientro dal ritiro con l'Olanda, possibile stop di due settimane

INTER

Attesa per gli accertamenti effettuati in Olanda. Contro l'Empoli difesa 'obbligata'

© ipp Stefan de Vrij è già rientrato ad Appiano Gentile dopo il problema agli adduttori accusato nel ritiro con la Nazionale olandese. Il difensore è già stato visitato da medici dell'Inter, in attesa di avere il referto degli accertamenti effettuati in Olanda, che non sono ancora disponibili. Simone Inzaghi potrebbe dover fare a meno di lui per due settimane e dunque non averlo a disposizione per la gara di Pasquetta contro l'Empoli a San Siro alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Dovrebbe comunque essere scongiurato il lungo stop.

In attesa della sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus, scelte praticamente obbligate per il tecnico nerazzurro in difesa con Bisseck - che farebbe parte dell'undici iniziale per la settima volta in stagione in campionato - insieme a Pavard e Bastoni. Carlos Augusto, reduce da una elongazione muscolare al soleo della gamba destra, 'vede' il rientro tra i convocati ma dovrebbe partire dalla panchina.