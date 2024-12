Inter, da De Vrij e Darmian fino ad Acerbi e Pavard: cosa hanno e quando rientrano

Ma analizziamo meglio, nel dettaglio, la situazione. Partiamo da Acerbi: il guaio muscolare accusato contro il Verona non è stato ancora del tutto risolto, servono ancora una decina di giorni, cosa per cui salterà anche l'ultimo match di campionato del 2024 contro il Cagliari puntando al rientro in Supercoppa a Riad contro l'Atalanta il 2 gennaio. Per Pavard, ko dalla sfida di Champions contro il Lipsia, l'obiettivo è invece proprio per il match contro i sardi: se tutto andrà come previsto il ritorno in gruppo è previsto a metà settimana. Torniamo ora a De Vrij e Darmian. L'olandese ha accusato un piccolo problema al ginocchio nell'allenamento di sabato: l'articolazione ma non è gonfia e, come detto, per quanto oggi abbia lavorato a parte si spera di recuperarlo per il Como, per lo meno per la panchina. Darmian ha invece ricevuto una botta contro l’Udinese e ha ancora un ginocchio gonfio: per questo è meno probabile che lunedì arrivino notizie positive. Entrambi però non sono considerati in dubbio per il Cagliari. Questo al momento.