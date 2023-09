Inter, Cuadrado: "Sono in un grande club, l'adattamento procede bene"

LE PAROLE

L'esterno colombiano ha parlato dal ritiro della nazionale: "Il gruppo squadra nerazzurro è eccellente"

L'assist contro la Fiorentina ha fatto rompere il ghiaccio a Juan Cuadrado con i tifosi dell'Inter. Il poco entusiasmo mostrato all'arrivo del colombiano per via del passato juventino sta lasciando spazio alle prestazioni, ma dal ritiro della Colombia è stato lo stesso esterno a dare la sua impressione sui primi mesi all'Inter: "Sono in un grande club e il gruppo qui è eccezionale". L'adattamento procede: "Conosco questo calcio e questo rende le cose più facili".

Nel 3-5-2 di Inzaghi, Juan Cuadrado gioca ovviamente sulla fascia destra partendo come riserva di Dumfries. Meccanismi e movimenti però sono ormai parte del colombiano che anche nelle avventure precedenti ha potuto mettersi in mostra con quel modo di stare in campo: "Sono felice di far parte di questa grande squadra - ha continuato Cuadrado -. L'adattamente sta procedendo molto bene".