Inter: Cuadrado si opera al tendine d'Achille la prossima settimana in Finlandia

L'intervento, reso necessario dai continui problemi accusati dal colombiano, verrà effettuato dal professor Lasse Lempainen. Ausilio: "Da lunedì penseremo a come sostituirlo"

© Getty Images Dopo le voci circolate nelle ultime ore, è arrivata la conferma: la prossima settimana Juan Cuadrado verrà operato a Turku, in Finlandia, al tendine d’Achille sinistro, che continua a dargli fastidio e lo costringe a un impiego con il contagocce da parte del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra dovrà fare a meno dell'esterno colombiano per almeno tre mesi. A effettuare l'intervento sarà il professor Lasse Lempainen, un luminare della chirurgia tendinea che ha salvato la carriera di molti giocatori, tra cui Spinazzola.

Dopo mesi di terapia conservativa, dunque, la decisione di ricorrere all'operazione per cercare di risolvere definitivamente il problema al tendine d'Achille che continua a infiammarsi. Per Cuadrado, arrivato a parametro zero in estate, ha giocato la sua prima partita da titolare martedì sera in Champions League contro la Real Sociedad. Soltanto nove le presenze collezionate finora in stagione: sette in campionato partendo sempre dalla panchina (tra cui 20' contro la Juve, sua ex squadra) e due in Coppa, contro gli spagnoli a San Siro dal 1' e a metà ripresa a Lisbona nel 3-3 contro il Benfica, per un totale di 261' minuti.

"Da lunedì comincerò a pensare a qualcosa per sostituire Cuadrado - ha detto il ds dell'Inter Piero Ausilio a Vibo Valentia a margine di un premio - Domani raggiungerò sia il mister che Marotta a Roma e dopo la partita con la Lazio ci concentreremo anche su come intervenire. Valuteremo bene se prendere un esterno o fare qualcosa di diverso, ma deve essere un sostituto di Cuadrado". E ancora: "Siamo contenti degli attaccanti, ne abbiamo 4. Senza l'infortunio di Cuadrado non avremmo proprio fatto mercato a gennaio. E poi abbiamo un giocatore fortissimo che è Mkhitaryan, che ha fatto spesso l'attaccante in carriera. C'è anche lui come quinto all'occorrenza". "Tiago Djalò? È un profilo che stiamo seguendo, è infortunato e non mi risulta che abbia già recuperato da questo infortunio. È molto interessante, posso dire questo".

E ancora: "Siamo in linea con quelli che erano gli obiettivi, quando inizia la stagione dell'Inter si cerca di fare tutto il possibile per fare bene e arrivare in alto. Aver centrato con ampio anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions è motivo di grande soddisfazione, essere primi in campionato lo è altrettanto ma quello che conta non è dicembre ma giugno. Vogliamo essere davanti, ma come noi anche altre squadre che dicono che pensano ad altro".